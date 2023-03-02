Калининградец отсудил более 5 млн рублей за купленный автомобиль с недостатками

Черняховский городской суд расторг договор купли-продажи автомобиля, после того, как покупатель заметил технические недостатки машины. Мужчина выставил иск к ООО «Клондайк».

Как сообщает пресс-служба областного суда, 8 февраля 2022 мужчина купил автомобиль JAC T6 2021 года выпуска за 2 545 000 рублей, из которых 2 445 000 были взяты в кредит.

Спустя пару недель водитель обнаружил недостатки в машине, но вернуть деньги продавец отказался, на претензии не реагировал.

Оказалось, при передаче автомобиля истец его тщательно не осматривал. Позже обратился в автосервис, где подтвердили, что авто имеет существенные недостатки, а оплаченная истцом услуга по антигравийной обработке рамы вообще не производилась. Наличие выявленных недостатков подтвердила и экспертиза.

Решением суда договор расторгнут, с ответчика в пользу водителя взыскали более 5 млн рублей: деньги за саму машину, неустойку, деньги за услугу по антигравийной обработке (36 000 рублей), убытки в виде уплаченных по кредитному договору процентов. Моральный вред оценили в 1 тыс рублей. Машина будет возвращена продавцу.