Фонд капремонта показал первый горельеф для дома на проспекте Мира

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Специалисты изготовили первый горельеф для дома на проспекте Мира. Скульптор создал образ моряка.

В Фонде капремонта региона показали работу, но отметили, что это не итоговый вариант, и он будет доработан.

Напомним, горельефы будут размещены под эркерами на фасаде дома 53-55 на проспекте Мира в Калининграде.

Скульптуры призваны отдать дань первым переселенцам Калининградской области, которые в сложных условиях восстанавливали город. Всего появится четыре скульптуры: строителя, инженера, колхозницы и моряка.