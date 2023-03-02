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НовостиОбщество2 марта 2023 12:34

Фонд капремонта показал первый горельеф для дома на проспекте Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Специалисты изготовили первый горельеф для дома на проспекте Мира. Скульптор создал образ моряка.

В Фонде капремонта региона показали работу, но отметили, что это не итоговый вариант, и он будет доработан.

Напомним, горельефы будут размещены под эркерами на фасаде дома 53-55 на проспекте Мира в Калининграде.

Скульптуры призваны отдать дань первым переселенцам Калининградской области, которые в сложных условиях восстанавливали город. Всего появится четыре скульптуры: строителя, инженера, колхозницы и моряка.