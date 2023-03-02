Власти рассказали, как калининградцам получить услугу сиделок для пожилых

В Калининградской области продолжается реализация проекта, который стартовал в марте 2022 года и охватил уже 10 муниципалитетов.

Как рассказали в министерстве социальной политики, в этом году в планах предоставить услугу более 60 гражданам.

«Ежегодно порядка 5 тыс. жителей региона посещают соцработники, но новая услуга позволяет предоставить помощь в большем объеме: сиделка ухаживает за человеком пять раз в неделю по четыре часа в день», - рассказали в министерстве соцполитики.

Услуга предоставляется в рамках апробации закона о государственном социальном заказе. Граждане с инвалидностью и люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, получают помощь сиделки.

Они самостоятельно выбирают государственную или некоммерческую организацию, оказывающую услугу. Человеку выдается социальный сертификат, стоимость которого составляет свыше 30 тыс. рублей в месяц. Всего на реализацию этих целей в областном бюджете 2023 года предусмотрено более 11 млн рублей.

Подробная информация об услуге доступна в отделениях соцзащиты по месту жительства.

За год услуги сиделки получили жители Гвардейского, Гурьевского, Черняховского, Полесского, Озерского, Нестеровского, Советского, Мамоновского, Гусевского округов и Калининграда.