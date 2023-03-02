Женская сборная Калининградской области по волейболу выиграла первенство России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Женская сборная Калининградской области по волейболу впервые выиграла первенство России. Победителя национальных соревнований среди девушек не старше 17 лет определили в Краснодарском крае.

Как сообщает минспорта региона, наши девушки из молодежки «Локомотив – Калининградская область» и областной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта выиграли все матчи, победив в 24 партиях из 25 сыгранных.

Позади остались команды из Томска, Краснодара и Челябинска, Ростовской, Самарской, Московской и Вологодской областей.

Калининградки, напомним, тренируются на базе пансионата «Локомотив», спорткомплекса зеленоградской спортшколы «Янтарь» и Дворца спорта «Янтарный».