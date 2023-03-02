В Калининградскую область вернулись серые журавли, их наблюдают на болотах

Фото: минприроды Калининградской области.

В Калининградскую область вернулись серые журавли. Орнитологи уже наблюдают их на болотах и озерах региона.

Как рассказали в минприроды, весенняя миграция пернатых началась с середины февраля. В марте журавль определяется с парой и гнездится.

- Место для гнездовья журавль выбирает в ольховых, смешанных и болотистых лесах. Наибольшее число этого вида замечено в парке Виштынецком и Громовском заказнике, - рассказал орнитолог Геннадий Гришанов.

Он пояснил, что именно эти места в регионе птицы выбирают из-за тишины и спокойствия. Там много возможностей добыть пропитание: журавли едят семена, корни, змей и лягушек.

Орнитологи отмечают, что в последние годы на территории Калининградской области наблюдается значительный прирост численности серого журавля.

Только на территории Виштынецкого парка ежегодно создают пары около тысячи серых журавлей.