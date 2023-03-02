Под Зеленоградском задержали вора-домушника на месте преступления

В поселке Коврово Зеленоградского района местные жители ночью увидели вора, который залез в строящийся дом через окно.

Злоумышленник успел вынести стиральную машинку, электроплитку и удлинитель, однако скрыться с похищенным общей стоимостью 9 000 рублей не успел.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска, оперативно прибыв на место, задержали вора-домушника.

Им оказался неоднократно судимый 55-летний калининградец, который живет в Коврово.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.