В Калининградской области коронавирус выявили в 16 муниципалитетах

В Калининградской области за сутки выявили 193 новых случая коронавируса. 61 человек был госпитализирован, 197 выздоровели. Один больной умер.

Больше всего заболевших зафиксировали в Калининграде – 127 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по муниципалитетам случаи распределились так:

Нестеровский городской округ – 2 больных;

Багратионовский городской округ – 3;

Озерский городской округ – 3;

Балтийский городской округ – 4;

Пионерский городской округ – 2;

Гвардейский городской округ – 10;

Полесский городской округ – 1;

Гурьевский городской округ – 7;

Правдинский городской округ – 5;

Гусевский городской округ – 6;

Светловский городской округ – 3;

Зеленоградский городской округ – 6;

Советский городской округ – 5;

Мамоновский городской округ – 6;

Неманский городской округ – 3.