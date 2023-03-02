В Калининградской области коронавирус выявили в 16 муниципалитетах

В Калининградской области за сутки выявили 193 новых случая коронавируса. 61 человек был госпитализирован, 197 выздоровели. Один больной умер.
Больше всего заболевших зафиксировали в Калининграде – 127 человек.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, по муниципалитетам случаи распределились так:
Нестеровский городской округ – 2 больных;
Багратионовский городской округ – 3;
Озерский городской округ – 3;
Балтийский городской округ – 4;
Пионерский городской округ – 2;
Гвардейский городской округ – 10;
Полесский городской округ – 1;
Гурьевский городской округ – 7;
Правдинский городской округ – 5;
Гусевский городской округ – 6;
Светловский городской округ – 3;
Зеленоградский городской округ – 6;
Советский городской округ – 5;
Мамоновский городской округ – 6;
Неманский городской округ – 3.