В Калининграде педофила будут судить за интимную связь с девятью 14-летними девочками

В Калининграде будут судить 27-летнего парня, который в течение нескольких лет совращал несовершеннолетних девочек.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, в период с апреля 2019-го по октябрь 2021 года обвиняемый в соцсетях знакомился со школьницами 14-15 лет.

Прекрасно зная о возрасте «подружек», он переписывался с ними на интимные темы, слал непристойные сообщения, просил прислать ему свои интимные фото.

«Он встречался с девушками, по обоюдному согласию вступал с ними в половые сношения и совершал в отношении них развратные действия. Двух потерпевших, которые изначально отказали ему в интимной близости, обвиняемый шантажировал, угрожая опубликовать присланные ему их обнаженные фото в интернете», - отметили в СК.

Выяснилось все после того, как мама одной из девочек написала заявление. Так вспыли остальные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны 9 несовершеннолетних девушек – жительниц Калининграда, Зеленоградского и Гвардейского районов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.