Калининград занял третье место в рейтинге лучших городов для жизни в России

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Рейтинг составили эксперты финансового маркетплейса «Сравни». При сравнении учитывалось соотношение стоимости квартиры к зарплате, уровень преступности, плотность населения, показатель загрязнения воздуха и средняя продолжительность жизни.

Калининград занял по итогам исследования третье место.

«Здесь легче накопить на покупку своего жилья по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Качество воздуха среднее, продолжительность жизни тоже средняя по России. Количество преступлений невысокое и продолжает снижаться», - отмечают авторы рейтинга.

На первой строчке в списке расположилась Москва, на второй – Санкт-Петербург. Также в десятку вошли Тюмень, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.