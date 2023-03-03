На выходных в Калининграде снова усилится ветер и резко похолодает

. Фото: Александр Подгорчук

Погода в первые выходные марта в Калининграде будет совсем не весенней. Как прогнозируют синоптики, наш город окажется под влиянием циклона, который на этот раз принесет не только сильный ветер.

Уже в субботу заметно похолодает. Портал rp5.ru ожидает днем 0...+2 градуса, ночью – до -2. Атмосферное давление снизится до 751 миллиметра ртутного столба. К середине дня поднимется ветер – его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Не исключен небольшой мокрый снег.

В воскресенье температура не изменится, осадки при этом станут более обильными. Ветер снизит скорость до 12 м/с.