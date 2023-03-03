В Калининград прислали единственный в мире пуховый парус

. Фото: Музей мирового океана

В Музей Мирового океана привезли единственный в мире пуховый парус из Оренбурга. Как рассказали в пресс-службе музея, узорчатое полотно размером 4 х 6 метров создано было по просьбе Оренбургского музея изобразительных искусств.

«Главный секрет знаменитых шалей, а теперь и паруса – самый тонкий в мире пух, всего 16 микрон (у ангорских коз - 22-24). Вес кружевного паруса - около 1 кг», - рассказали в пресс-службе музея.

Идея создать такой парус пришла в голову директору Оренбургского музея изобразительных искусств Юрию Комлеву, который гостил в Калининграде.

Презентация пухового паруса пройдет во время Балтийского культурного форума, планируется показать его на мачте куренаса «Русна» - реплике традиционного судна рыбаков Куршского залива.