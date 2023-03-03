В овраге рядом с зоопарком готовят основание для прогулочного променада

. Фото: мэрия Калининграда

В овраге у ручья на пересечении улиц Руставели - Носова – Брамса продолжаются работы по благоустройству. Территория принадлежит зоопарку. На ней в будущем организуют вольеры для животных Сибири и Дальнего Востока.

Сейчас же в овраге сооружают променад. Отмечается, что речь идет о лестнице и дорожках из террасной доски, освещении.

«Концепция благоустройства оврага подразумевает под собой и создание кафе, и оборудование детской площадки, и установку тренажеров, и высадку растений (в т.ч. очищающих воду)», - рассказали в пресс-службе мэрии города.

В администрации города сказали, что у подрядчика будет 20 млн рублей и 130 дней на выполнение работ.

Пока работы не завершены и вольеры не установлены, вход в сквер для горожан будет свободным.