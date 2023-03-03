Где в Калининграде не будет электричества 3 марта

В Калининграде в пятницу, 3 марта, запланированы плановые работы на сетях. Так, по данным администрации города, до 18.00 электричество по плану модернизации оборудования будет отключено в домах:

ул. Ст. лейт. Сибирякова 2-44,46(д/с №134),

ул. Горького 117-139,141-163;

ул. Адм. Макарова 2;

ул. Цирковая 1-1а,3,4,5,6,7,8-16,11,12-12,15-19,20-22,

ул. Менделеева, 16,21,22,26,27,31,31а,32, 33,33а,34,35-45,40а,43,45,44-60,

ул. Серж. Мишина 32,32а;

ул. Д. Донского 35-49,36-44,50,51,

ул. Бородинская 14 (д/с №14),20,20а,

пр-кт Победы 24 (д/с №27),7-9,18-22,29-39,41-45,

ул. Каштановая аллея 2,5-15,8,6-22,28,

ул. Коломенская 2-8,5,

ул. Марата 2-8,

ул. Велосипедная дорога 1,7,9,10-14,13;

ул. Горького 165-187,193-197,

ул. Зеленая 54-64,72-76, 20-52, 40 68 (д/с №50).

«Россети» предупреждают также об отключении светофора на перекрестке Горького – Зеленая – также до 18.00.

В домах по ул. Кирова 7,15 и ул. Чайковского 12-24,15 электричества не будет сегодня с 13.00 до 18.00.

А теперь об отключениях воды.

Холодную воду сегодня для установки водомера перекроют с 10.00 до 15.00 по ул. Зеленая 10-18.

До 18.00 для ремонта сетей воды не будет у потребителей по ул. Марш. Баграмяна 36, ул. Ген. Буткова 2 (Городская детская стоматологическая клиника),4—8.

До 14.00 воды не будет в домах по ул. Новинская 9-25,33,43а,14-36,40-48.