В Калининградской области истребители Су-27 провели учебный бой

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи истребителей Су-27 провели учебный бой с самолетами условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, речь идет о плановой тренировке с условным применением авиационных средств поражения.

«По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили госграницу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В рамках тренировки истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их.

На тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27.