Калининградец позвал девушку в гости и уснул, она вынесла из квартиры 700 тыс. рублей

Пикантная история случилась с 32-летним калининградцем, который отдыхал в развлекательном заведении на улице Черняховского. Там он познакомился с дамой, которую пригласил к себе в гости.

Дома парочка устроила небольшое романтическое застолье.

«После распития алкоголя мужчина уснул, а наутро обнаружил, что гостья ушла и вместе с ней исчезли 700 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники установили, что к преступлению причастна 37-летняя калининградка. В ходе обыска часть денег, чуть более 300 тысяч рублей, была обнаружена и изъята.

Осталось найти остальные деньги. Возбуждено уголовное дело о краже.