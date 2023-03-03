В Калининградской области нашли янтарь весом 1,07 кг, его назвали «Гламурный»

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

На территории янтарного комбината добыли первый гигантский самородок в сезоне 2023 года, который стартовал в марте. Его назвали «Гламурный», и он весит 1 кг 72 г.

«Свое имя он получил неслучайно – камень добыт в знаковый для янтарного комбината день. 3 марта на территории предприятия откроется Дом янтарной моды», - сообщили в пресс-службе комбината.

Ранее сообщалось, что на открытие Дома моды приедет король гламура Сергей Зверев.

«Гламурный» станет первым экспонатом в будущем музее нового креативного пространства.

Этот янтарь стал третьим образцом янтаря весом более 1 килограмма, добытым с начала года.