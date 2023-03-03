В Калининградской области посчитают диких животных и птиц

На территории Виштынецкого парка завершаются зимние учеты диких животных. Общая площадь шумового прогона на территории общедоступных охотничьих угодий составила более 51 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

«Сейчас применялся метод шумового прогона для определения численности копытных, рысей, волков, зайцев и куропаток. Количество этих видов будет подсчитано в апреле», - отметили в министерстве.

По данным министерства, с прошлого года почти на 200 особей увеличилось поголовье благородного оленя и лося. Также возросла численность рыси.

Сообщается также, что в течение года проведут и другие методики определения численности зверей. Например, считать популяцию норовых животных охотоведы будут в июне, когда у барсуков и лисиц появятся детеныши.

Следующий подсчет коснется птиц – в июле.

Интересно, что в ходе изучения данных о животных применяются охотоведами тепловизоры и фотоловушки.