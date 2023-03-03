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НовостиДом. Семья3 марта 2023 13:04

В Калининградской области посчитают диких животных и птиц

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На территории Виштынецкого парка завершаются зимние учеты диких животных. Общая площадь шумового прогона на территории общедоступных охотничьих угодий составила более 51 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

«Сейчас применялся метод шумового прогона для определения численности копытных, рысей, волков, зайцев и куропаток. Количество этих видов будет подсчитано в апреле», - отметили в министерстве.

По данным министерства, с прошлого года почти на 200 особей увеличилось поголовье благородного оленя и лося. Также возросла численность рыси.

Сообщается также, что в течение года проведут и другие методики определения численности зверей. Например, считать популяцию норовых животных охотоведы будут в июне, когда у барсуков и лисиц появятся детеныши.

Следующий подсчет коснется птиц – в июле.

Интересно, что в ходе изучения данных о животных применяются охотоведами тепловизоры и фотоловушки.