Калининградские адаптивные спортсмены завоевали 10 медалей национальных соревнований

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Сразу на нескольких национальных соревнованиях по легкой атлетике отличились спортсмены Калининградской адаптивной споршколы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Наши ребята завоевали 10 наград различного достоинства в стартах людей с ментальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата и зрения.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Так, две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды чемпионата и первенства России спорта ПОДА в Саранске выиграли Илья Степаниденко, Андрей Королев и Платон Петров. Они отличились в беге на дистанциях от 200 до 1 500 метров и в секторе для прыжков в длину.

В Мордовии вице-чемпионка летних Паралимпийских игр 2021 года Александра Ручкина стала победительницей чемпионата России в секторе для прыжков в длину, а в тройном прыжке взяла серебро. Еще одно призовое место в активе Ульяны Тихоновой из Нестерова, ставшей второй в зачете Всероссийских соревнований среди девушек не старше 17 лет.

Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения прошли в Челябинске. В секторе для толкания ядра абсолютным чемпионом стал калининградский толкатель Антон Горбунов, в заключительной попытке завоевавший первое место.