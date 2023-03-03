Житель Черняховска выпил, отмечая освобождение из СИЗО, и в тот же вечер ограбил прохожих

Инцидент случился в Черняховске. Там 27-летний парень выпивал с друзьями, отмечая освобождение из СИЗО, где сидел за кражу. Когда компания пошла погулять по вечернему городу, он напал на встречную пару.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Злоумышленник нанес несколько ударов мужчине, а затем с силой толкнул его 31-летнюю спутницу, которая при этом выронила свой мобильный телефон. Подобрав гаджет, злоумышленник скрылся. Его приятели, хотя и не участвовали в потасовке, также поспешили скрыться», - сообщили в полиции.

Оперативники установили детали произошедшего и задержали неоднократно судимого парня. Выяснилось, что тот нашел в чехле похищенного телефона 2500 рублей, которые он потратил на себя, а сам телефон отдал знакомому.

Оперативные мероприятия продолжаются.