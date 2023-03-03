Синоптики предупреждают жителей Калининграда о приближении аномальных морозов

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Похолодание, которое начнется в ближайшие выходные, окажется более длительным и сильным, чем можно было ожидать. Как отмечают авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», нас ждет возвращение зимы.

- Уже в субботу активный волновой циклон, сформировавшись над севером Европы и проходя через Прибалтику, усилит циклоническую депрессию над северной частью ЕТР, которая в ближайшие дни и будет определять характер погоды в нашем регионе, - отмечают метеорологи. - В тыловую часть циклона начнут поступать северные умеренные воздушные массы со Скандинавии и севера Атлантики, которые принесут с собой резкое похолодание.

Если на выходных прогнозируются только ночные заморозки на уровне -1...-2 градусов, то в первой половине - середине следующей недели не исключены более серьезные морозы. Предварительные прогнозы говорят том, что температура может падать до -5...-10 градусов и ниже в ночные часы. При этом возможны еще и интенсивные снегопады.

Отметим, что самая низкая температура для марта в Калининграде составляет -21,7 градуса. Так холодно было 8 марта 1965 года.