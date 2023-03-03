Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 15:22

С дома на ул. Галицкого, который скоро снесут, демонтировали исторические элементы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

С дома довоенной постройки на улице Галицкого, который скоро будет снесен, демонтировали архитектурные исторические элементы. Работы провели специалисты Фонда капремонта Калининградской области.

Как рассказали в фонде, в частности, были сняты двери и старые перила с балясинами.

Все детали отвезли на склад, теперь их можно будет применить при капремонте исторических домов.

Аналогичные работы по спасению ценных архитектурных элементов из зданий, приговоренных к сносу, будут продолжены.