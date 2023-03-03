С дома на ул. Галицкого, который скоро снесут, демонтировали исторические элементы

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
С дома довоенной постройки на улице Галицкого, который скоро будет снесен, демонтировали архитектурные исторические элементы. Работы провели специалисты Фонда капремонта Калининградской области.
Как рассказали в фонде, в частности, были сняты двери и старые перила с балясинами.
Все детали отвезли на склад, теперь их можно будет применить при капремонте исторических домов.
Аналогичные работы по спасению ценных архитектурных элементов из зданий, приговоренных к сносу, будут продолжены.