С дома на ул. Галицкого, который скоро снесут, демонтировали исторические элементы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

С дома довоенной постройки на улице Галицкого, который скоро будет снесен, демонтировали архитектурные исторические элементы. Работы провели специалисты Фонда капремонта Калининградской области.

Как рассказали в фонде, в частности, были сняты двери и старые перила с балясинами.

Все детали отвезли на склад, теперь их можно будет применить при капремонте исторических домов.

Аналогичные работы по спасению ценных архитектурных элементов из зданий, приговоренных к сносу, будут продолжены.