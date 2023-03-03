Калининградец получил 3 года колонии за ложное сообщение о минировании здания правительства

В Калининграде осудили мужчину, который сообщил ложную информацию о минировании здания регионального правительства.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 15 февраля 2021 днем 33-летний калининградец зашел в здание Черняховского городского суда и сказал судебному приставу о том, что заложил в здании регионального правительства взрывные устройства.

Проверка, которая длилась более часа, не привела к обнаружению бомб. На месте работали спецслужбы, а вот чиновникам пришлось сделать вынужденную паузу.

Интересно, что этот же мужчина с 5 апреля 2021 года сидел в СИЗО, ожидая вступления приговора в силу. Этим приговором он был признан виновным в том, что 3 мая 2020 года позвонил в приемную губернатора Калининградской области и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в здании правительства. За это он получил 1 год и 3 месяца колонии общего режима.

«Во время нахождения в следственном изоляторе рано утром 20 мая 2021 года К. разбил раковину, а когда из-за этого факта в камеру вошли два сотрудника СИЗО и собрали фрагменты раковины, К. напал на них и несколько раз ударил, одного из сотрудников схватил за шею», - рассказали в суде.

Приговор суда – 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.