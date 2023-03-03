Антон Алиханов озвучил новые данные о численности населения Калининградской области

В Калининградской области население составляет более 1 млн 32 тысяч человек. Свежие данные озвучил губернатор Антон Алиханов в Телеграм-канале в пятницу, 3 марта.

- За прошлый год нас, жителей Калининградской области, стало опять больше – на пять с лишним тысяч человек. По состоянию на начало 2023 года на территории региона проживает 1 млн 32 тысячи 913 человек, - сказал он.

Губернатор также сообщил, что с начала года в Калининградской области родилось 1162 ребенка: в январе 557 детей и в феврале 605 малышей.