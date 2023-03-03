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НовостиОбщество3 марта 2023 16:31

Алиханов прокомментировал заявления властей Литвы о возможной остановке ж/д транзита

Пока ситуация не изменилась
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал риск возможной остановки транзита. Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ожидает, что госкомпания «Литовские железные дороги» примет решение о прекращении перевозок российских и белорусских грузов.

Во время пятничного видеообращения, опубликованного в Телеграм-канале, Антон Алиханов заявил, что пока поводов для беспокойства нет.

- Созвонились с коллегами из Министерства иностранных дел и Российских железных дорог. Коллеги эти все сигналы отрабатывают, контактируют с европейцами, литовцами. Сейчас, по нашим данным, это не касается калининградского транзита. Грузы в наш адрес идут, никаких здесь новостей нет, - сообщил глава региона.