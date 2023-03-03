Алиханов прокомментировал заявления властей Литвы о возможной остановке ж/д транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал риск возможной остановки транзита. Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ожидает, что госкомпания «Литовские железные дороги» примет решение о прекращении перевозок российских и белорусских грузов.

Во время пятничного видеообращения, опубликованного в Телеграм-канале, Антон Алиханов заявил, что пока поводов для беспокойства нет.

- Созвонились с коллегами из Министерства иностранных дел и Российских железных дорог. Коллеги эти все сигналы отрабатывают, контактируют с европейцами, литовцами. Сейчас, по нашим данным, это не касается калининградского транзита. Грузы в наш адрес идут, никаких здесь новостей нет, - сообщил глава региона.