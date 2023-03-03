«Порадуем запуском объекта»: губернатор рассказал, когда достроят онкоцентр

Губернатор Антон Алиханов сказал, что в ближайшие месяцы онкоцентр в Родниках будет завершен. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале в пятницу, 3 марта, выложив видеообращение.

- На онкоцентре строительные работы практически полностью завершены. Уже смонтирована часть оборудования, идут пуско-наладочные работы, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что все работы завершатся в ближайшее время.

- Надеюсь, в течение ближайших месяцев мы вас уже порадуем окончательным завершением работ и запуском этого объекта, - отметил Алиханов.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что основное здание онкоцентра имеет сложную форму и состоит из нескольких блоков, примыкающих к осевому многоэтажному переходу, что позволяет связать большую часть отделений между собой, а также лечебно-диагностические отделения со вспомогательными службами.

В первом блоке разместятся поликлиника, диагностика, помещения для круглосуточного пребывания больных, находящихся на амбулаторном обследовании или лечении, и сопровождающих их лиц, во втором – радиологическое отделение, в третьем – стационар на 200 коек. Четвертый блок займет операционное отделение с отделением интенсивной терапии, в пятом разместят вспомогательные подразделения.