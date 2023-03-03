У жителя Гвардейского района изъяли 360 гр марихуаны, он сказал, что нашел ее в лесу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

У 37-летнего жителя поселка Комсомольск Гвардейского района обнаружили и изъяли части растения конопля и уже готовую марихуану общей массой более 360 граммов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские обнаружили и приспособления для употребления наркотика.

«По словам подозреваемого, он обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Тогда он собрал растения и хранил их в высушенном виде для собственного потребления», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело, мужчина отпущен под подписку о невыезде.