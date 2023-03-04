Более 100 семей служащих Балтфлота получили служебные квартиры в Калининграде

В Калининграде состояла церемония вручения ключей от служебного жилья военнослужащим Балтфлота. Жилье получила 121 семья, сообщает пресс-служба флота.

«Жилые помещения в новостройке готовы к проживанию, в них сделан ремонт, введена в эксплуатацию новая газовая котельная. Квартиры оборудованы индивидуальными узлами учета коммунальных ресурсов», - сообщает пресс-служба Балтфлота.

Как сообщил командующий Балтфлотом Виктор Лиина, за 2022-23 годы исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении свыше 500 военнослужащих, проходящих службу в Калининградской области. Кроме того, свыше 60 военнослужащих Балтийского флота получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилье для постоянного проживания.