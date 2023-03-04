Экс-сотрудника калининградской таможни будут судить за крупное мошенничество

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника областной таможни. 25-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба областной таможни.

По версии следствия, летом 2022 года сотрудник таможни сообщил своему знакомому, что может организовать ввоз в страну компьютерных комплектующих без уплаты таможенных пошлин.

После этого знакомый таможенника разместил на своей странице в соцсети объявление о планируемом привозе компьютерных комплектующих по цене ниже рыночной. Приобрести детали пожелали более 20 человек, которые передали свыше 1,7 млн рублей. При этом, сотрудник таможни не намеревался привозить товар, а полученные деньги похитил.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.