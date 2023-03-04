В Мамоново раскрыли разбойное нападение на магазин

Вечером 23 февраля в продуктовый магазин на улице Евсеева в Мамоново зашел покупатель. Убедившись, что в помещении никого нет, мужчина достал нож и, угрожая продавцу, похитил 13 тысяч рублей из кассы и скрылся.

После нападения ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту его жительства. Им оказался ранее несудимый 36-летний местный житель. В квартире мужчины полицейские обнаружили одежду, в которой он совершил разбой.

Полицейские изъяли у задержанного часть похищенных денег. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.