Область выделила Янтарному 40 млн на расселение «аварийщиков»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональное правительство выделило администрации Янтарного субсидию на переселение жителей из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Муниципалитет получит из резервного фонда 40 млн рублей. Деньги пойдут на покупку квартир для жителей, проживающих в аварийном доме по улице Обогатительной,4. Еще 2 млн рублей будет выделено из местного бюджета.

«Аварийщики» должны быть переселены до конца 2023 года.