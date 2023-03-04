22-летней жительнице Черняховска «светит» до 10 лет за 4 грамма метилэфедрона

От 3 до 10 лет лишения свободы грозит молодой жительнице Черняховск, которая попалась на приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в апреле 2022 года 22-летняя горожанка приобрела 4,37 грамма наркотического вещества метилэфедрон. Полужив «дурь» в сумку, женщина поехала на АЗС, где ее задержали сотрудники полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

Судебное заседание назначено на 9 марта.