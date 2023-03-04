Калининградец украл у знакомой 500 тысяч и спустил деньги на подарки экс-супруге и детям

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанка познакомилась и пригласила в гости двух мужчин. В ходе застолья жительница Калининграда уснула, а наутро обнаружила, что вместе с гостями исчезли 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что хищение– дело рук 40-летнего жителя Багратионовского района. При этом, как оказалось, 12 раз судимый мужчина совершил кражу втайне даже от своего приятеля, который привлекался к уголовной ответственности 7 раз.

Как установили позже, злоумышленник потратил все деньги на подарки бывшей супруге и детям, отдых в караоке, раздачу долгов и азартные игры. Мужчину поместили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.