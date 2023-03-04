В Полесске продавец магазина украла 20 тысяч и сигареты

В Полесске полицейские раскрыли кражу из магазина. Об этом сообщает пресс- служба регионального УМВД.

31-летняя продавец после семейного конфликта попросила у предпринимателя разрешение остаться переночевать в помещении торговой точки. Однако спать на рабочем месте женщина не стала.

Она похитила из кассы 21 000 рублей, забрала 2 пачки сигарет и уехала отдыхать и тратить деньги. Полицейские выяснили, что ранее подозреваемая была судима за кражу и грабежи, а также причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Кража».