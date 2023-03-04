В Калининградской области открылся Дом янтарной моды

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории Калининградского янтарного комбината открылся Дом янтарной моды - творческое пространство для художников, дизайнеров и ювелиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дом янтарной моды разместился в двухэтажном особняке довоенной постройки, в котором изначально работали янтарные мастерские, а в советские годы – отдел автоматизированных систем управления производством. В прошлом году предприятия провело реконструкцию заброшенного здания, создав в нём условия для проведения модных показов.

Первые коллекции были продемонстрированы в пятницу, 3 марта. Для дебютного показа творческая команда Янтарного комбината представила эксклюзивные янтарные украшения в образах калининградских дизайнеров одежды Виктории Ильинской, Марии и Дарьи Титовых, свадебного салона Garteli и молодых московских дизайнеров – студентов кафедры искусства костюма и моды Института искусств Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина.