Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 марта 2023 13:16

В Гвардейске будут судить водителя микроавтобуса за ДТП с погибшим

Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Гвардейском районе завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с погибшим и раненными. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла 9 июля 2022 года на автодороге «Калининград – Черняховск – Нестеров» в районе поселка Борское. 29-летний водитель микроавтобуса «Рено» превысил скорость и врезался в автомобиль дорожной службы.

От удара машину отбросило на рабочих, которые наносили разметку на проезжую часть. Один из них скончался в больнице, второй получил травмы. Тяжелые травмы также получила 19-летняя пассажирка микроавтобуса.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.