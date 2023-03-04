В отношении главы областного управления Следственного комитета назначена служебная проверка

В отношении руководителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ Дмитрия Бочарова назначена служебная проверка. Об этом было заявлено в ходе коллегии, на которой были обсуждены итоги работы ведомства в 2022 году, сообщает пресс-служба СК.

«Глава ведомства отметил эффективную работу следственных управлений по Республике Карелия, Удмуртской Республике, Белгородской, Мурманской и Тульской областям. Вместе с тем на мероприятии заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Калининградской, Тверской и Рязанской областям, Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе этих подразделений в отношении их руководителей Д.А. Бочарова, А.А. Кизимова, В.А. Никешкина, Д.В. Головкина назначены служебные проверки», - заявили в пресс-службе ведомства.

Выступая на коллегии, глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в 2022 году следователи СК России направили в суд почти 89 тысяч уголовных дел, из них 10 тысяч - о коррупции.