. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В районе мотеля «Балтика» отремонтируют участок дороги, который проходит через поселки Заозерье и Поддубное. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Работы на пятикилометровом участке дороги по расширению дорожного полотна проведет ЗАО «ДСП». Кроме того, в поселках Заозерье и Поддубное сделают тротуары, ливневую канализацию, уличное освещение и автобусные остановки.

«В планах также отремонтировать следующий участок дороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное» с 5 по 24 километр. Проект капремонта готов, в настоящее время проходит экспертизу», – рассказала заместитель министра развития инфраструктуры Елена Орлова.

Начать работы планируется в марте-апреле текущего года, в связи с чем движение транспорта будет затруднено. Ближе к началу работ на дороге будут установлены соответствующие дорожные знаки.