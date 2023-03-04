Калининградца избили до смерти из-за тысячи рублей

В Гурьевске будут судить местного жителя, который избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в одном из домов в поселке Малое Лесное. В ходе распития спиртного из мужчин обнаружил потерю тысячи рублей и обвинил в краже одного из гостей. Спустя некоторое время сельчанин нашел купюру в своем носке, однако, инцидент на этом не был исчерпан. Обвиненный в краже гость набросился на обидчика и жестоко избил его.

В этот же день потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался спустя 10 дней.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 марта.