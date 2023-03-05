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НовостиОбщество5 марта 2023 7:23

Музей Мирового океана показал новое судно-экспонат

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Музей Мирового океана.

У маяка в Заливино, который принадлежит Музею Мирового океана, появилось новое судно-экспонат. Это малый рыболовный транспортный бот, который музей приобрел специально для экспозиции на берегу Куршского залива.

Как рассказали в пресс-службе музея, на таких судах рыбаки работали в Куршском заливе.

Интересно, что этот бот – прекрасный пример локального судостроения, ведь он был построен в 1970-х годах на судостроительном заводе в Советске.

Впереди работы по реставрации судна. Музей приведет в порядок корпус, палубу и надстройку. Потом пройдет ремонт внутренних помещений.