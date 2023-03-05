Волейболистки «Локомотива» обыграли в Калининграде челябинское «Динамо»

Удачно для калининградских волейболисток «Локомотива» прошла домашняя игра с «Динамо-Метар» из Челябинска. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первые две партии закончились с одинаковым счетом в пользу «Локо», дальше игра получилась нервной, каклининградки в третьей партии уступили, но смогли в итоге собраться и вышли вперед. Игроки объяснили это ошибками.

- В третьей партии устроили себе, как всегда, трудности и преодолевали их. Десять собственных ошибок было – это очень много! Злосчастная третья партия, которая была у нас в Краснодаре, переломная. Наверное, концентрация падает. Хорошо, что здесь в четвертой дожали и выиграли, - сказала после игры связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская.

Следующая игра «Локо» будет на выезде с «Енисеем» 11 марта.