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НовостиПроисшествия5 марта 2023 7:53

В Светлом стая бродячих собак напала на подростка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Светлом вечером 4 марта стая бродячих собак напала на подростка. Школьник вовремя позвонил в службу спасения – на место выехали местные пожарные.

Спасатели поразились находчивостью парня.

«Парнишка залез на кучу хвороста и, прижавшись спиной к забору, отбивался от собак ветками», - рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.

Сообщается, что пожарные справились с псами с помощью черенка от метлы.

«Мальчик дал волю чувствам и расплакался только тогда, когда собаки сбежали, а на место происшествия прибыл наряд полиции», - рассказали в МЧС.

Спасатели, чтобы подбодрить школьника, довезли его до дома на служебном автомобиле.