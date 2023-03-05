В Светлом стая бродячих собак напала на подростка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Светлом вечером 4 марта стая бродячих собак напала на подростка. Школьник вовремя позвонил в службу спасения – на место выехали местные пожарные.

Спасатели поразились находчивостью парня.

«Парнишка залез на кучу хвороста и, прижавшись спиной к забору, отбивался от собак ветками», - рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.

Сообщается, что пожарные справились с псами с помощью черенка от метлы.

«Мальчик дал волю чувствам и расплакался только тогда, когда собаки сбежали, а на место происшествия прибыл наряд полиции», - рассказали в МЧС.

Спасатели, чтобы подбодрить школьника, довезли его до дома на служебном автомобиле.