Опубликован мартовский график работы выездной бригады станции переливания крови

В марте специалисты областной станции переливания крови посетят несколько муниципалитетов – жители смогут сдать кровь.
Как сообщили на стации, выездная бригада будет работать в марте:
6 марта — Пионерский. ДК. Ул. Комсомольская, 4
10 марта — Гурьевск. Калининградское шоссе, 6
14 марта — Советск. Мобильный пункт. Площадь Ленина
16 марта — Багратионовск. Мобильный пункт. Центральная площадь
21 марта — ГУСЕВ. ЦРБ. Мобильный пункт. Ул. Московская, 56
23 марта — Правдинск. Мобильный пункт. Центральная площадь
28 марта — МЧС России, Калининград, ул. Озерная, 31
29 марта — Калининградгазификация. Калининград, ул. Сибирякова, 17.
Информация о донорстве здесь.