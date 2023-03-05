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НовостиОбщество5 марта 2023 8:41

Опубликован мартовский график работы выездной бригады станции переливания крови

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В марте специалисты областной станции переливания крови посетят несколько муниципалитетов – жители смогут сдать кровь.

Как сообщили на стации, выездная бригада будет работать в марте:

6 марта — Пионерский. ДК. Ул. Комсомольская, 4

10 марта — Гурьевск. Калининградское шоссе, 6

14 марта — Советск. Мобильный пункт. Площадь Ленина

16 марта — Багратионовск. Мобильный пункт. Центральная площадь

21 марта — ГУСЕВ. ЦРБ. Мобильный пункт. Ул. Московская, 56

23 марта — Правдинск. Мобильный пункт. Центральная площадь

28 марта — МЧС России, Калининград, ул. Озерная, 31

29 марта — Калининградгазификация. Калининград, ул. Сибирякова, 17.

Информация о донорстве здесь.