Житель Светлогорска делал тайники с наркотиками, мужчину задержали

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Светлогорске полицейские задержали местного жителя, который организовывал тайники с наркотиками. Мужчина попался с поличным, когда в очередной раз делал «закладку» у леса на улице Хуторской.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в одежде и сумке злоумышленника полицейские 41 сверток из изоленты с порошком. Позже выяснилось, что изъято было более 18 граммов метадона.

Вблизи места задержания полицейские обнаружили и изъяли еще 29 «тайников-закладок». При личном досмотре мужчины были найдены банковская карта и 121 тыс рублей.

Интересно, что в отношении этого мужчины ранее уже было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Но неоднократно судимый 44-летний мужчина, уже находясь под следствием, снова занялся распространением наркотиков.