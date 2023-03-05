Почти половина родителей в Калининграде никак не контролируют траты детей-старшеклассников

В Калининграде 46% родителей старшеклассников не контролируют расход карманных денег детьми. Об этом, ссылаясь на исследование, сообщает SuperJob.

Отмечается, что по мере того, как школьник взрослеет, родители постепенно перестают контролировать его расходы: если за покупками младшеклассников не следят только 10% родителей, то за тратами 11-14-летних подростков — уже 25%, а за бюджетом старшеклассников — 46% родителей.

Результаты опроса показали, что, чем старше ребенок, тем больше денег выделяется ему на карманные расходы. Детям 7-10 лет достается до 500 рублей в неделю. Детям постарше дают от 500 до 1000 рублей в неделю. Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 32% мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, каждый четвертый (23%) — от 1000 до 3000 рублей.

В опросе приняли участие родитель детей от 7 до 17 лет из Калининграда.