Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 12:01

Калининградские школьники придумали настольную игру про ловцов янтаря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Правительство Калининградской области

Настольную игру «Ловцы янтаря» разработали ученики 8-9 классов из «Школы будущего» в поселке Большое Исаково и школы имени фронтовика Михаила Любушкина в Янтарном.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одним из партнеров творческого проекта, направленного на популяризацию янтарной отрасли, выступил региональный центр «Мой бизнес».

В центре кластерного развития разработку школьников поддержали. Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» это подразделение занимается развитием, в том числе кластера янтарной промышленности.

Настольную игру уже можно приобрести на «Площади Мастеров» в Янтарном.