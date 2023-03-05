Калининградские школьники придумали настольную игру про ловцов янтаря

. Фото: Правительство Калининградской области

Настольную игру «Ловцы янтаря» разработали ученики 8-9 классов из «Школы будущего» в поселке Большое Исаково и школы имени фронтовика Михаила Любушкина в Янтарном.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одним из партнеров творческого проекта, направленного на популяризацию янтарной отрасли, выступил региональный центр «Мой бизнес».

В центре кластерного развития разработку школьников поддержали. Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» это подразделение занимается развитием, в том числе кластера янтарной промышленности.

Настольную игру уже можно приобрести на «Площади Мастеров» в Янтарном.