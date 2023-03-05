Арендатор старинной кирхи в Храброво рассказал о планах по восстановлению объекта

. Фото: организация «Хранители руин».

В течение ближайших двух лет территория вокруг кирхи Святой Барбары в Храброво преобразится. Отремонтировать хотят и самое здание.

Об этом сообщает волонтерская организация «Хранители руин» со ссылкой на арендатора кирхи, предпринимателя Александра Чуева.

В ближайшее время Александр хочет привести в порядок памятник и намерен постепенно заниматься прилегающей территорией.

- В 2025 году у кирхи будет юбилей, 700 лет! К этому моменту я бы хотел обустроить парковку для машин, превратить территорию в ландшафтный парк, провести консервацию стен сооружения и при позитивном сценарии отремонтировать и обустроить некое музейное пространство и смотровую площадку в башне кирхи, - говорит бизнесмен.

Александр надеется получить финансирование от областных властей и говорит, что благодаря этому сможет превратить территорию руин в центр притяжения для туристов и местных жителей.

По словам Александра, вопрос развития территории осложняется тем, что все земли вокруг кирхи принадлежат военным. Областная администрация помогает в решении этого вопроса.

Пока же на территории кирхи проходят с успехом масштабные субботники с привлечением волонтеров.