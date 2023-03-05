Коронавирус выявили в 19 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 167 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций за сутки составило 24.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, случаи по Муниципальным образованиям Калининградской области распределились за сутки так:
Калининград – 86 больных;
Нестеровский городской округ – 2;
Багратионовский городской округ – 9;
Озерский городской округ – 2;
Балтийский городской округ – 5;
Гвардейский городской округ – 6;
Полесский городской округ – 3;
Гурьевский городской округ – 6;
Правдинский городской округ – 3;
Гусевский городской округ – 5;
Светловский городской округ – 5;
Зеленоградский городской округ – 8;
Светлогорский городской округ – 3;
Краснознаменский городской округ – 1;
Славский городской округ – 2;
Советский городской округ – 10;
Мамоновский городской округ – 2;
Черняховский городской округ – 8;
Неманский городской округ – 1.