Коронавирус выявили в 19 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 167 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций за сутки составило 24.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, случаи по Муниципальным образованиям Калининградской области распределились за сутки так:

Калининград – 86 больных;

Нестеровский городской округ – 2;

Багратионовский городской округ – 9;

Озерский городской округ – 2;

Балтийский городской округ – 5;

Гвардейский городской округ – 6;

Полесский городской округ – 3;

Гурьевский городской округ – 6;

Правдинский городской округ – 3;

Гусевский городской округ – 5;

Светловский городской округ – 5;

Зеленоградский городской округ – 8;

Светлогорский городской округ – 3;

Краснознаменский городской округ – 1;

Славский городской округ – 2;

Советский городской округ – 10;

Мамоновский городской округ – 2;

Черняховский городской округ – 8;

Неманский городской округ – 1.