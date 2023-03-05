Полицейские Калининграда разыскивают парней, которые платили в магазинах чужой банковской картой

В Калининграде полиция разыскивает парней, которые платили за покупки в магазинах чужой банковской картой. Установлено, что 27 февраля они в период времени с 12:59 по 17:03 бесконтактно оплачивали покупки и потратили более 5 000 рублей.

Действия злоумышленников попали на видео.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваются два молодых человека 18-19 лет на вид, худощавого телосложения, рост 165-170 см.

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