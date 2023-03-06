В Советске неделю не могут найти 41-летнюю женщину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Советске объявили в розыск 41-летнюю Таисию Левченко (Добрецкову). Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» во «ВКонтакте», женщина пропала 28 февраля: ушла из дома на улице Лямина в Советске и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост 180 см, плотного телосложения, короткие светлые волосы, карие глаза.

Была одета в черный полушубок, черные лосины и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038 или 8 (4012) 520-444.