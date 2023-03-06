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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:20

В Калининграде пенсионерку госпитализировали после падения в автобусе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Маршала Борзова в результате действий водителя городского автобуса пострадала пассажирка.

ДТП случилось в минувшее воскресенье. Автобус ехал в сторону ул. Ломоносова. Как говорит водитель, он затормозил, когда увидел впереди автомобиль, пропускающий поток встречного движения.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 77-летняя пассажирка, которая стояла на задней площадке автобуса и готовилась выйти, упала.

Пенсионерка травмировалась и была госпитализирована.